Olho nos craques: Jornal espanhol revela os destaques não-europeus do Mundial de Clubes

O jornal espanhol Sport elegeu os principais craques não-europeus que se destacaram no Mundial de Clubes, indicando que esses atletas já despertaram o interesse de grandes equipes do cenário europeu. A lista inclui jogadores com diferentes perfis e até mesmo um técnico, mostrando a diversidade de talentos que o torneio revelou.

O que o jornal diz sobre os atletas?

Richard Ríos (Palmeiras, 25 anos) O meio-campista teve seu estilo de jogo distinto, vindo do futsal, ressaltado. No entanto, a publicação levanta a dúvida se ele terá liberdade para exercê-lo em campo. O jornal espanhol destacou o interesse de times como Inter de Milão , Roma , Manchester United , Atlético de Madrid e Porto . “Em cada partida, ele deixa algum ‘pequeno passo’ ou recurso aprendido em quadra, e combina isso com uma exibição física de elite, grande inteligência, liderança e capacidade de organização”, escreveu o Sport .

Jhon Arias (Fluminense, 27 anos) Na seleção do torneio, o Sport relembrou o apelido de Arias para os torcedores do Fluminense : Pelé Colombiano . "Capaz de atuar em qualquer uma das três posições do tridente ofensivo, destaca-se como um jogador determinado que nunca desiste da bola e como um verdadeiro matador. Toda oportunidade que tem, ele aproveita", diz a publicação. O interesse de times da Premier League , como Wolverhampton , foi destacado.

Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns, 26 anos) Lucas Ribeiro foi descrito como "um atacante craque". "É o exemplo do jogador brasileiro que rapidamente deu o salto para a Europa , onde encontrou dificuldades que lhe abriram as portas para outras latitudes", afirmou o jornal.

Hércules (Fluminense, 24 anos) Autor de gols decisivos contra Inter de Milão e Al Hilal , Hércules foi definido como um meio-campista completo e que caberia em times como Bayer Leverkusen , Milan , Atlético de Madrid e Olympique de Marselha .

Wesley (Flamengo, 21 anos) O jornal descreve Wesley como "avião brasileiro" e afirmou que o lateral-direito está "mais que pronto para o Velho Continente ". Além disso, a publicação sugere que times do futebol italiano podem encontrar "novo Maicon ou Cafu " no jovem. "Não há muito mistério sobre ele. É o típico lateral-direito brasileiro que combina velocidade, coragem, grande potencial ofensivo, algumas deficiências defensivas e uma amplitude de movimento que também lhe permite jogar como ponta", escreveu.

Al-Dawsari (Al Hilal, 33 anos) O jogador teve sua breve passagem pelo Villarreal lembrada. Ele também é conhecido por marcar o gol da vitória que arruinou a estreia da Argentina na Copa do Mundo no Catar . "Elétrico, altamente qualificado e ágil, apesar de seus 33 anos, Al-Dawsari é um jogador muito divertido de assistir: evasivo, criativo e com um bom chute", pontuou a imprensa espanhola.

Léo Ortiz (Flamengo, 29 anos) Léo Ortiz foi descrito como "zagueiro moderno e completo", que combina solidez defensiva com domínio nos duelos aéreos e precisão na saída de bola.

Alexander Barboza (Botafogo, 30 anos) O zagueiro do Glorioso foi destacado pelo estilo de jogo físico muito forte, além do domínio aéreo, liderança e boa saída de bola.

Filipe Luís (Flamengo, 39 anos) Único não-jogador da lista, Filipe Luís "demonstra em sua primeira experiência como técnico que está mais do que pronto para a Europa." "O brasileiro é obcecado pelo seu jogo e pelos detalhes. Filipe Luís arrisca e tenta ser um camaleão, adaptando-se à defesa adversária para causar o máximo de dano possível. Ele acredita no que faz e tem as ferramentas para fazê-lo muito bem. Velocidade, ritmo, pressão alta e uma verticalidade sufocante definem sua equipe, que caiu nas oitavas de final da Copa do Mundo para o todo-poderoso Bayern de Munique", descreve o jornal.

