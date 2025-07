OMS alerta: salsicha, bacon e presunto são tão cancerígenos quanto cigarro

Um novo estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) reacendeu o alerta sobre alimentos bastante comuns na mesa dos brasileiros. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (Iarc), vinculada à OMS, classificou as carnes processadas como cancerígenas para humanos, com nível de risco comparável ao do cigarro.

Entre os alimentos que fazem parte da lista do Grupo 1 estão salsicha, linguiça, bacon, presunto e salame. Esses produtos, consumidos com frequência por milhões de pessoas, foram incluídos nessa classificação por apresentarem fortes evidências de relação com o desenvolvimento de câncer, especialmente o colorretal.

De acordo com a OMS, as provas científicas que ligam esses alimentos ao câncer são tão sólidas quanto as que comprovam os riscos do tabagismo. O alerta é ainda mais preocupante para quem consome esse tipo de alimento em grandes quantidades e de forma constante.

Especialistas reforçam que a moderação é fundamental. Sempre que possível, a orientação é priorizar alimentos naturais, menos industrializados e com menores quantidades de conservantes e aditivos. Essa escolha é vista como uma das principais formas de prevenção contra o câncer e outras doenças relacionadas à alimentação.