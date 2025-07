Onda de calor provoca sete mortes na Europa

Pelo menos sete pessoas morreram na França e na Espanha em decorrência da onda de calor que atinge a Europa desde o último sábado (28). No país ibérico, a temperatura chegou a 46 °C, estabelecendo um novo recorde para junho, segundo a agência meteorológica nacional.

Autoridades ao longo do Mediterrâneo pediram à população que se abrigasse do calor. França e Itália enviaram ambulâncias para pontos turísticos para atender pessoas com insolação em caso de emergência. Em Paris, a Torre Eiffel fechou o último andar e mais de mil escolas não abriram devido às altas temperaturas.

Na Alemanha, o zoológico de Karlsruhe serviu comida congelada aos ursos-polares para aliviar o calor de 37 °C.

Na Bélgica, o icônico Atomium, em Bruxelas, fechou mais cedo nesta quarta-feira (2) devido ao calor extremo, com a última entrada às 13h, em vez do horário habitual das 17h30.

O ponto turístico também permaneceu fechado na segunda-feira (30) e na terça-feira (1º). Os fechamentos antecipados deste ano marcam a segunda vez na história do Atomium em que as operações foram interrompidas devido às altas temperaturas — a primeira foi no verão de 2019.

A onda de calor também fez com que a UEFA (União das Associações Europeias de Futebol) mudasse as regras de entrada nos estádios durante a estreia da Suíça contra a Noruega na Euro Feminina 2025, em Basel.

A federação anunciou que as regras de segurança normalmente rígidas seriam flexibilizadas para permitir que os torcedores levassem ao estádio, nos dois primeiros dias do torneio (2 e 3 de julho), uma garrafa de plástico ou alumínio de até meio litro de água. Garrafas de vidro continuam proibidas.

Segundo o serviço meteorológico MeteoSwiss, a temperatura em Basel deve atingir 35 °C antes do jogo na noite desta quarta-feira (2), com temperaturas semelhantes previstas para todo o país.

As altas temperaturas também persistiram em Milão nesta quarta-feira (2), com turistas tentando se refrescar à sombra da catedral, na Piazza del Duomo, enquanto uma onda de calor atingia a Península Itálica. Alertas vermelhos foram emitidos em 18 cidades italianas, incluindo Milão, devido à intensa onda de calor.

A Europa é o continente que mais aquece no mundo, com um ritmo duas vezes maior que a média global, segundo o Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus da União Europeia, com ondas de calor extremas começando mais cedo no ano e durando mais tempo.