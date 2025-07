Nesta quarta-feira (2/7), o calor intenso avançou e causou o congestionamento no sistema de saúde de vários países, devido ao alto número de pessoas hospitalizadas.

Entenda

A onda de calor recorde e precoce que atinge o sul da Europa avançou para o norte do continente e chegou com força também na Alemanha nesta semana, onde picos extremos de temperatura são mais raros.

O Serviço Meteorológico Alemão (DWD) emitiu um alerta de calor extremo em diversas regiões do país, com temperaturas atingindo até 39°C no sudoeste do país nessa terça-feira (1º/7). A expectativa é que os termômetros registrem valores ainda maiores na quarta-feira, chegando a 40°C.

Neste ano, recordes já foram quebrados em diversos países do continente. França e Portugal, por exemplo, registraram suas maiores temperaturas da história para um único dia de junho, a Espanha teve seu junho mais quente em 100 anos, e a Holanda registrou o dia 1º de julho mais quente já medido

Apenas na França, os bombeiros socorreram cerca de 300 pessoas nos últimos dias devido ao “mal-estar térmico”. Na Itália, os hospitais registraram um aumento de 20% nos serviços de emergência, principalmente pessoas idosas sofrendo de desidratação.

A multiplicação dos incêndios florestais neste período está sendo considerada como o principal impacto ambiental da primeira onda de calor de 2025 na Europa. Pelo menos quatro países registram fogo nas florestas e nas matas neste momento.

Na Catalunha, no nordeste da Espanha, 6.500 hectares foram destruídos pelas chamas. Na Grécia, os bombeiros combatem um grande incêndio no sul de Atenas. A França registra dois focos atualmente, um no nordeste e outro na Córsega (sul). Já na Itália, o alerta para fogo florestal foi ativado em várias regiões, com cortes preventivos de eletricidade e restrições de atividades ao ar livre em várias localidades.