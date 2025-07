Ondas de tsunami começaram a atingir as costas dos EUA

O tsunami começou a atingir os Estados Unidos, com ondas chegando ao litoral do Havaí, de acordo com dados da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional.

Uma onda de tsunami de mais de um metro e meio foi registrada em Kahului, na costa centro-norte da ilha de Maui.

Segundo o órgão, níveis de água foram registrados acima de 1,20m em Haleiwa, na costa norte da ilha de Oahu.

Moradores do Havaí fugiram da costa enquanto as autoridades alertavam que as ondas poderiam chegar a 3 metros, informou o The New York Times.

Alertas foram emitidos para a Califórnia, Japão e outros lugares após o terremoto de magnitude 8,8 atingir a costa da Rússia.

