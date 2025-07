Ônibus escolar de Senador Guiomard pega fogo na rodovia AC-40, em Rio Branco

Um ônibus escolar do município de Senador Guiomard pegou fogo na noite deste domingo (6), no km 15 da rodovia AC-40, no bairro Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, o veículo havia sido enviado ao município de Bujari para buscar uma quadrilha junina que se apresentava em uma quadra pública. Durante o retorno, já na altura do bairro Vila Acre, o ônibus começou a soltar fumaça, o que causou pânico entre os passageiros. Os integrantes da quadrilha junina começaram a pular pelas janelas e a sair pela porta do veículo de forma desesperada. Todos conseguiram deixar o ônibus a tempo, pouco antes de o fogo se alastrar. Apenas uma mulher, que pulou pela janela, acabou machucando o joelho e foi encaminhada para a UPA do Segundo Distrito.

O incêndio ocorreu próximo a um posto de combustível, o que aumentou a tensão no local devido ao risco de explosão. Frentistas do posto acionaram o Corpo de Bombeiros do 2° Batalhão, que chegou rapidamente, mas o veículo já havia sido completamente consumido pelas chamas.

Uma van foi enviada de Senador Guiomard para transportar os integrantes da quadrilha de volta ao município. A área foi isolada por militares do Batalhão de Trânsito, que aguardam a chegada da perícia. O ônibus é um bem do governo federal, cedido à Prefeitura de Senador Guiomard para uso exclusivo no transporte de alunos, principalmente da zona rural.