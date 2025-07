Ônibus parte ao meio após ser atingido por trem em Curitiba

Pelo menos onze pessoas ficaram feridas em um grave acidente envolvendo um trem e um ônibus biarticulado na noite de terça-feira (22/7), por volta das 23h30, na Avenida Paraná, no bairro Cabral, em Curitiba. A força da colisão foi tão intensa que partiu o veículo de transporte coletivo em duas partes.

De acordo com informações da RPC, afiliada da Globo no Paraná, felizmente não havia passageiros em pé na parte central do ônibus no momento do impacto, o que poderia ter agravado ainda mais a situação. A Rumo, concessionária responsável pela ferrovia, informou em nota que o acidente ocorreu após o motorista do ônibus desrespeitar a sinalização e tentar cruzar a linha férrea enquanto o trem se aproximava.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Colisão entre ônibus e trem em Curitiba Reprodução / YouTube: @repórterbrunohenrique Colisão entre ônibus e trem em Curitiba Reprodução / YouTube: @repórterbrunohenrique Ônibus se parte ao meio após colisão com trem Reprodução / YouTube: @repórterbrunohenrique Ônibus se parte ao meio após colisão Reprodução / YouTube: @repórterbrunohenrique Voltar

Próximo

A empresa detalhou que o maquinista acionou a buzina, conforme o protocolo padrão para cruzamentos com vias urbanas, e aplicou os freios de emergência. No entanto, devido ao peso e ao tamanho da composição ferroviária, não foi possível parar a tempo.

Das onze vítimas, nove foram encaminhadas a hospitais de Curitiba e da Região Metropolitana com ferimentos classificados como leves a moderados. Equipes de emergência foram prontamente acionadas pela Rumo para prestar socorro às vítimas. A via, que ficou interditada, foi liberada ainda na madrugada desta quarta-feira (23/7).