onu-retira-o-brasil-do-mapa-da-fome-pela-segunda-vez-em-10-anos

O Brasil está fora do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU). Isso significa que o país tem menos de 2,5% da população na faixa de subnutrição e o patamar retira o Brasil da categoria de insegurança alimentar. O relatório da ONU revelado, nesta segunda-feira (28/7), foi realizado com dados de 2022 a 2024. As informações verificadas foram suficientes para retirar o país da faixa de insegurança alimentar pela segunda vez, nos últimos 10 anos.

Em 2014, o Brasil foi retirado da faixa da fome, mas voltou a listar entre os países com insegurança alimentar entre 2018 e 2020.

O Mapa da Fome é elaborado pela FAO, uma fundação da ONU especializada em Alimentação e Agricultura. A FAO realiza o monitoramento da fome nos países membros. O relatório atual foi divulgado durante a 2ª Cúpula de Sistemas Alimentares da ONU, que está sendo realizada na Etiópia.