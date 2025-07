Onze bebês recebem antídoto para picada de cobra no lugar da vacina de hepatite

Os casos aconteceram no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, entidade filantrópica no interior catarinense. Bebês não apresentaram reações e seguem sendo acompanhados

Um caso que repercutiu em Canoinhas, uma das maiores cidades no Norte de Santa Catarina, ganhou projeção nacional. Onze recém-nascidos receberam antídoto para picada de cobra no lugar da vacina de hepatite B no Hospital Santa Cruz. Os bebês não apresentaram reações e seguem sendo acompanhados pelo município.

De acordo com reportagem do G1, o hospital, que é filantrópico e tem convênio com o município, afirmou que apura os casos – que ocorrem entre quarta (9/7) e sexta-feira (11/7) e confirmados na última nesta terça-feira (15/7) – por meio de uma sindicância interna.

“Reforçamos que, nenhuma reação adversa foi identificada nos recém-nascidos, os quais não estão internados, permanecem estáveis e sob acompanhamento, estando todas a famílias sendo acompanhadas por nossa equipe que está seguindo todos os protocolos de segurança dos pacientes”, declarou o hospital.

Os bebês receberam a aplicação inadequada de um medicamento chamado de imunoglobulina heteróloga, conhecido também como soro antibotrópico, informou o município à reportagem. A substância é usada contra picada de jararaca.