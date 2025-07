Operação da PF contra Bolsonaro ganha repercussão internacional

A operação da Polícia Federal (PF), que cumpre mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e no escritório dele, em Brasília, ganhou repercussão internacional nesta sexta-feira (18 de julho), com a publicação de reportagens em jornais estrangeiros.

Alvo da PF, Bolsonaro terá que seguir medidas restritivas impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Detalhes da operação e medidas impostas

A Polícia Federal (PF) cumpre, na manhã desta sexta-feira, dois mandados de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e no escritório dele, ambos em Brasília (DF).

A operação da PF foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro é acusado de participar da tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica. O ex-presidente também não poderá usar redes sociais, comunicar-se com embaixadores e diplomatas estrangeiros e nem pode se aproximar de embaixadas.

Repercussão internacional

A Reuters destacou a operação como ocorrendo em meio ao aumento da pressão que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está fazendo sobre o Brasil, ao impor uma tarifa de 50%.

Enquanto isso, a CNN Internacional relata que a polícia brasileira “invadiu” a casa do ex-presidente, e que a operação também ocorre após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tentar pressionar Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a encerrar o processo criminal contra Bolsonaro. Em tempo: o processo contra o ex-presidente corre na Justiça, que é um poder independente do Executivo.

O jornal El País também publicou sobre a operação, destacando a tornozeleira eletrônica que o ex-presidente terá que usar.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.