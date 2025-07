Operação deflagrada no Acre leva filha de Catra à prisão por golpes em aposentados no RJ

Uma operação policial coordenada pela Polícia Civil do Acre resultou na prisão de Julia Garcia Domingues, de 28 anos, filha do funkeiro Mr. Catra, no Rio de Janeiro, na última quarta-feira (9). A ação faz parte da Operação Falsa Portabilidade, que investiga um esquema de fraude em empréstimos consignados voltado a aposentados e pensionistas.

SAIBA MAIS: Golpe da falsa portabilidade: polícia do Acre integra operação que prende sete e bloqueia R$ 1 milhão

Segundo as autoridades, Julia e outras seis pessoas são suspeitas de induzir vítimas a contratar novos empréstimos, sob o pretexto de quitar contratos antigos, oferecendo condições supostamente vantajosas — como juros mais baixos e prazos estendidos.

Informações apuradas pelo jornal Extra revelam que a conta bancária da filha do funkeiro era usada para receber os valores transferidos pelas vítimas. Já o delegado Gustavo Henrique da Silva Neves, da Polícia Civil do Acre, afirmou que o grupo também utilizava documentos falsificados para viabilizar os contratos. Um dos prejuízos causados chegou à marca de R$ 400 mil.

A operação teve ramificações em diferentes estados e expôs um esquema que explorava pessoas vulneráveis financeiramente, principalmente idosos, através de falsas promessas de alívio financeiro.