Operação do Bope na Maré estoura laboratório do tráfico. Veja imagens

A Polícia Militar do Rio de Janeiro realizou, nesta quarta-feira (23/7), uma operação na Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte da cidade, onde foi encontrado um laboratório para a produção e embalagem de drogas. Um homem, de 46 anos, foi baleado.

Segundo a corporação, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) encontraram o laboratório do tráfico durante a ação e apreenderam um fuzil e duas pistolas.

Leia também

Foram apreendidos também mais de 30 quilos de cocaína, além de diversos materiais e maquinários usados na “endolação” das drogas. Os policiais também usaram um cão farejador para ajudar na operação.

2 imagens Fechar modal. 1 de 2

Foram apreendidos um fuzil e duas pistolas

2 de 2

Operação do Bope na Maré encontra laboratório de drogas

Reprodução/Redes sociais

O Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) afirmou que, um paciente deu entrada “por volta das 5h15 da manhã na emergência, com tiro no tórax. Está sendo atendido”. Até o momento, não há informação sobre o estado de saúde.

A polícia informou que a “ação tem como objetivo a captura de alvos estratégicos”.