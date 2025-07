Operação do Bope resulta na apreensão de 5 kg de entorpecentes no Universitário

No último domingo (20), o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar do Acre, por meio das equipes da Companhia de Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam) e da Companhia de Policiamento de Choque (CPChoque), apreendeu cerca de cinco quilos de entorpecentes durante uma ação em uma área de invasão no bairro Universitário III, em Rio Branco.

Durante patrulhamento de rotina em uma região já conhecida pelo intenso tráfico de drogas, os policiais avistaram uma pequena casa de madeira às margens de um igarapé e perceberam um forte odor característico de entorpecentes vindo do local.

Ao se aproximarem, os militares chamaram por alguém e foram atendidos por um homem que abriu a porta. De imediato, foi possível visualizar porções de drogas sobre uma mesa. Questionado se havia mais entorpecentes na residência, o suspeito confirmou que sim. Em buscas no imóvel e nas imediações, a guarnição localizou aproximadamente cinco quilos de uma substância com características semelhantes ao skunk, uma variedade de maconha mais potente.

Diante da situação, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com o material apreendido, para a adoção das medidas cabíveis.