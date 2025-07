Operação policial apreende armas e prende parentes de acusado pela morte da advogada Juliana Chaar

Uma operação integrada da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) resultou na prisão de dois parentes de Diego Passos, conhecido como “Agroboy”, principal suspeito de assassinar a advogada Juliana Chaar. A ação ocorreu neste sábado (12), na comunidade Boa Água, dentro da Reserva Extrativista do Antimary, no município de Bujari (AC).

Durante o cumprimento de mandado judicial contra Diego, os policiais prenderam Luiz Fernando, cunhado do acusado, e Mariângela Passos, prima dele. A ofensiva tinha como objetivo executar mandados de busca e apreensão em propriedades da família do foragido. As ordens judiciais foram expedidas pela Vara de Garantias de Rio Branco, com base nas investigações conduzidas pela Polícia Civil.

Ao se aproximarem do local, as equipes foram surpreendidas pela fuga de Diego. Conforme informações apuradas, moradores da comunidade — que acessam a internet via satélite — teriam avisado sobre a presença da polícia por meio de grupos de mensagens, o que permitiu ao suspeito escapar antes da chegada dos agentes. A mata fechada da região também contribuiu para a evasão.

Nas buscas, os policiais localizaram armamentos em uma das residências. Na casa de Mariângela, foi encontrada uma espingarda registrada em nome do esposo dela. Na área externa da mesma propriedade, foram apreendidas uma pistola Glock e um revólver calibre 38, ambos municiados.

Luiz Fernando e Mariângela estavam nas propriedades no momento da operação. Eles receberam voz de prisão e foram levados para a Delegacia de Homicídios, em Rio Branco, onde permanecem à disposição da Justiça.

A ação foi coordenada pelos delegados Alcino Júnior e Cristiano Bastos, que acompanharam toda a operação em campo.