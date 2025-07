Operação Zona Rural Segura tem saldo positivo com apreensões e reforço no patrulhamento

Durante três dias de intensas ações no interior de Sena Madureira, a Polícia Militar do Acre (PMAC), por meio do 8º Batalão, realizou uma série de operações no âmbito da iniciativa “Zona Rural Segura”, com resultados expressivos no combate à criminalidade e no fortalecimento da segurança nas comunidades rurais.

Na manhã deste sábado (19), uma barreira policial montada na BR-364 resultou na apreensão de mais de cinco quilos de maconha. A ação foi conduzida por uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (Giro), que abordou um motociclista em atitude suspeita. Com o homem, os militares localizaram o entorpecente, que foi imediatamente recolhido.

Na mesma barreira, outra equipe, desta vez da Patrulha Maria da Penha (PMP), apreendeu uma arma de fogo calibre .22, com 15 munições intactas. A descoberta aconteceu durante a revista em um táxi, quando os policiais identificaram inconsistências nos relatos de um dos passageiros. Ao verificar a bagagem, encontraram o armamento com um menor, que foi detido.

Ainda como parte das ações da operação, uma camionete furtada no último dia 4 de julho foi recuperada pelas equipes do 8º BPM. Durante patrulhamento nas proximidades da zona urbana do município, os policiais notaram um veículo realizando uma manobra brusca ao avistar a viatura. Os ocupantes tentaram fugir pela mata após abandonar o carro, que foi prontamente recuperado pelos militares.

Já na sexta-feira (18), dois homens foram presos por tráfico de drogas no ramal Cassirian. A guarnição realizava rondas de rotina quando avistou uma motocicleta em alta velocidade. Apesar da tentativa de fuga, os suspeitos foram interceptados, e com eles, os policiais encontraram 514 gramas de cocaína.

Além das apreensões e prisões, a operação tem priorizado o contato direto com a população rural por meio do patrulhamento comunitário. Equipes da Polícia Militar têm visitado moradores, reforçando a presença em escolas e nos principais ramais da região, buscando aproximar-se das comunidades e garantir mais segurança no campo.

A operação Zona Rural Segura segue em andamento, e a PMAC reforça que o trabalho integrado entre repressão ao crime e aproximação com os cidadãos é essencial para a manutenção da ordem pública nas áreas rurais do Acre.

