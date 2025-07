Operário fica ferido após ser atingido por bloco de concreto em obra

Um operário que trabalhava em uma obra na QI 21 do Lago Sul ficou ferido após ser atingido por um bloco de concreto da construção na noite dessa sexta-feira (18/7).

O trabalhador identificado pelas iniciais L.D.S, de 29 anos, sofreu fratura exposta no braço e suspeita de fratura na coluna.

Veja imagens da ocorrência:

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Divulgação/CBMDF 2 de 4

Divulgação/CBMDF 3 de 4

Divulgação/CBMDF 4 de 4

Divulgação/CBMDF

Leia também

No local, equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) adotaram as medidas de segurança necessárias e aplicaram o protocolo de trauma.

A vítima acabou transportada para o Hospital de Base de Brasília, consciente e orientada.