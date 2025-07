Opinião: “Chef de Alto Nível” estreia com jurados afiados e Ana Maria Braga apagada

Anunciada como grande nome do projeto, a apresentadora do “Mais Você” virou quase uma figurante de luxo no palco

A estreia de “Chef de Alto Nível”, novo reality gastronômico da Globo, deixou claro: o formato tem potência, os jurados têm presença — mas ainda falta encontrar equilíbrio no tempero. O elenco de jurados fez bonito, mas Ana Maria Braga foi completamente apagada. Anunciada como grande nome do projeto, a apresentadora virou quase uma “figurante de luxo” no palco.

Com ritmo acelerado e edição intensa, o episódio inaugural despejou informações sem dar tempo ao público de saborear a dinâmica do programa. Tudo aconteceu rápido demais: pratos sendo montados, histórias sendo contadas, jurados deliberando. Em vez de prender o espectador, a correria confundiu. Faltou pausa. Faltou respiro.

Se o formato ainda engatinha, o elenco de jurados já chegou em ponto de bala. Alex Atala roubou a cena com comentários afiados e postura firme — ironia e carisma na medida. Renata Vanzetto também brilhou com segurança e desenvoltura, enquanto Jefferson Rueda arrancou risadas com seus trocadilhos de “tiozão”, equilibrando o trio com leveza. A Globo acertou em cheio nessa escalação.

Mas o maior ruído da estreia foi, sem dúvida, a presença esvaziada de Ana Maria Braga. Anunciada como grande nome do projeto, a apresentadora do “Mais Você” virou quase uma figurante de luxo no palco. Sua participação se limitou a falas breves e protocolares, destoando do protagonismo que seu nome carrega. Faltou envolvimento, faltou função — o público percebeu, e cobrou. Com seu carisma e bagagem, Ana Maria poderia estar batendo papo nos bastidores, acolhendo familiares, ou guiando as emoções da competição. Do jeito que está, parece colocada ali só para justificar cotas de patrocínio.

A expectativa agora é que os próximos episódios ajustem o ritmo, aproveitem melhor o talento de Namaria e organizem a narrativa. Porque se a proposta é oferecer um reality de alto nível, o programa ainda precisa encontrar seu ponto de equilíbrio entre conteúdo, emoção e identidade.