Oportunidade de ouro: Ifac abre inscrições para 400 vagas em cursos EaD

O Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou, nesta segunda-feira (7 de julho), o edital do processo seletivo simplificado para a seleção de estudantes no Programa Formar para Incluir: Expansão da Educação Profissional EaD no Acre. Desenvolvido pelo Centro de Referência em Educação a Distância e Formação Continuada (Cread), vinculado à Pró-Reitoria de Ensino (Proen), o programa busca ampliar o acesso à educação profissional.

O foco inicial são os servidores das prefeituras e do Governo do Estado. Contudo, caso haja vagas remanescentes, a comunidade em geral dos 22 municípios acreanos também poderá participar. A previsão é que os cursos tenham início no segundo semestre de 2025.

Acesse o edital completo

Detalhes das vagas e inscrições

No total, estão sendo ofertadas 400 vagas, distribuídas entre os 22 municípios do estado. Os cursos, na modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), possuem carga horária de 180 horas e abrangem os eixos de Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos.

Faça sua inscrição aqui

Os candidatos podem indicar interesse em ambos os cursos no momento da inscrição. No entanto, se forem classificados para os dois, deverão optar por apenas um. A inscrição é gratuita e deve ser realizada por meio de formulário eletrônico, no período de 9 a 20 de julho de 2025. É obrigatório que o candidato possua uma conta de e-mail do Gmail para efetivar a inscrição.

A iniciativa é resultado de uma emenda parlamentar da deputada federal Meire Serafim e será coordenada academicamente pelo campus Sena Madureira. Os cursos têm como objetivo qualificar servidores municipais e estaduais, além de democratizar o acesso à educação profissional no estado por meio do ensino a distância.

Fonte: IFAC

Redigido por ContilNet.