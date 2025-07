Oportunidades em 2025: mais de 59 mil vagas em concursos públicos com altos salários

O ano de 2025 já começou e traz excelentes notícias para os concurseiros: estão previstas mais de 59 mil vagas em concursos públicos, com salários iniciais que podem ultrapassar os R$ 30 mil.

Essas oportunidades abrangem diversas áreas de atuação, como tribunais, carreiras policiais, controle, administrativa, fiscal e legislativa. Pensando em ajudar os candidatos, o Direção Concursos realizou um levantamento detalhado com as principais previsões para o próximo ano.

Principais áreas e remunerações

As remunerações são um dos grandes atrativos, com a possibilidade de salários iniciais muito expressivos. As áreas com maior número de vagas e melhores salários incluem:

Tribunais : Diversas vagas em diferentes esferas da Justiça .

: Diversas vagas em diferentes esferas da . Policial : Oportunidades nas polícias civil, militar e federal.

: Oportunidades nas polícias civil, militar e federal. Controle : Cargos em órgãos de fiscalização e auditoria.

: Cargos em órgãos de fiscalização e auditoria. Administrativa : Vagas em diversas instituições federais e estaduais.

: Vagas em diversas instituições federais e estaduais. Fiscal : Concursos para auditores e analistas tributários.

: Concursos para auditores e analistas tributários. Legislativa: Oportunidades em casas legislativas.

Para auxiliar na sua preparação, o Direção Concursos preparou um Ebook gratuito, elaborado pelo professor Erick Alves, com dicas valiosas para organizar sua rotina e otimizar seus estudos, seguindo o exemplo de candidatos aprovados.

Fonte: Direção Concursos

Redigido por ContilNet.