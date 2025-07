Oprah libera estrada particular em Maui após alerta de tsunami

A apresentadora e empresária norte-americana Oprah Winfrey liberou, na noite desta quarta-feira (30/7), o acesso à sua estrada particular em Maui, no Havaí, para ajudar moradores a deixar áreas ameaçadas por um possível tsunami. O alerta foi emitido depois do terremoto de magnitude 8,8 registrado na costa da Rússia.

“Assim que ouvimos os avisos de tsunami, entramos em contato com a polícia local para garantir que a estrada fosse aberta”, disse um porta-voz de Oprah à CNN.

Segundo ele, a passagem está sendo controlada: “A polícia local está atualmente ajudando os residentes a passar, 50 carros por vez, para garantir a segurança de todos. A estrada permanecerá aberta pelo tempo que for necessário”.

Uma onda de mais de 1,5 metro já foi registrada em Kahului, na região centro-norte de Maui, e as autoridades reforçam que o alerta de tsunami segue ativo para todas as ilhas do Havaí.

O Departamento de Transportes do Havaí informou que todos os voos do aeroporto de Kahului foram cancelados. Passageiros estão abrigados no terminal e só serão liberados após novas avaliações.

As autoridades pedem que moradores evitem as áreas costeiras e procurem locais mais elevados até que a situação seja considerada segura.