Organizada vai ao CT do Corinthians antes de confronto contra o Ceará

Torcedores do Corinthians foram até o CT Joaquim Grava, nesta terça-feira (15/7), para conversar com dirigentes e elenco da equipe antes do confronto diante do Ceará, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O encontro entre alvinegros acontece nesta quarta (16/7), às 19h30, no Estádio Castelão.

Veja vídeo:

Reunião com os Gaviões! 🏴🏳️ Antes de embarcarem para Fortaleza, onde enfrentam o Ceará amanhã, às 19h30, jogadores e membros da diretoria do Corinthians participaram de uma breve reunião com representantes dos Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do clube, no CT Dr.… pic.twitter.com/PhlakWF2ew — Central do Timão (@centraldotimao) July 15, 2025

Diferente da invasão feita por grupos de torcedores na sede social do clube, em março, o encontro aconteceu de forma pacífica.

Leia também







O time comandado pelo técnico Dorival Júnior não vence há cinco jogos e ocupa a 11ª colocação da tabela. Na temporada, o clube paulista tem quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas no Brasileirão.

O Corinthians não conseguiu avançar de fase na Sul-Americana e deixou a competição após derrota por 1 x 0 para o Huracán, da Argentina. Pela Copa do Brasil, o Timão vai enfrentar o Palmeiras pelas oitavas de final.