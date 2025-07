Orgulho de Cruzeiro do Sul! Time de futsal rural representará o município em etapa nacional

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul realizou na manhã desta segunda-feira,28, uma homenagem especial à equipe feminina de futsal da Escola Juarez Ibernon, localizada na BR-364, zona rural do município, que vai representar a cidade na etapa nacional dos Jogos Escolares, que acontece entre os dias 2 a 29 de setembro, em Brasília.

Os estudantes receberam uma Moção de Aplausos em reconhecimento à trajetória de conquistas que começou na fase rural dos jogos escolares, passando pela etapa municipal com as escolas da zona urbana, regional e vencendo em seguida a fase estadual e garantindo a classificação para representar o Acre na etapa nacional.

O prefeito Zequinha Lima destacou o orgulho que a equipe representa para o município e relembrou o compromisso da gestão em incluir a zona rural nas competições escolares.

“Fizemos questão de realizar a fase rural dos Jogos Escolares, e essa turma foi campeã lá. Depois, enfrentaram as escolas da zona urbana e venceram mais uma vez. Representaram Cruzeiro do Sul no estadual, saíram campeãs e agora seguem para Brasília. Esse é um mérito de vocês. Fiz questão de homenagear essas jovens com uma moção de aplausos”, afirmou o prefeito.

A gestora da escola, Cilene Conceição, agradeceu à Prefeitura pelo reconhecimento e reforçou a superação da equipe diante das dificuldades enfrentadas pela comunidade escolar rural.

“É com imenso orgulho e gratidão que representamos nossa escola nessa ocasião tão especial. A conquista da etapa estadual mostra a garra das nossas meninas. Apesar das dificuldades que enfrentamos na zona rural, o esforço coletivo foi maior. Agradecemos à Prefeitura pelo apoio às atletas e a toda a equipe”, falou.

Para a goleira do time, Janiely Oliveira, a expectativa para a competição nacional é alta, e o reconhecimento municipal fortalece ainda mais a confiança da equipe.

“A expectativa está elevada. Tivemos a chance de jogar o regional, ganhamos, depois o estadual, e agora vamos para o nacional. Estamos confiantes de que podemos, enfim, trazer essa vitória para Cruzeiro do Sul”, finalizou.