Orgulho nacional! Hell Clock é o novo jogo “estilo” Diablo ambientado na Guerra de Canudos

Hell Clock é o mais novo jogo do estúdio brasileiro Rogue Snail, conhecidos pela série Relic Hunters Zero. O novo game traz uma gameplay semelhante ao clássico Diablo e Path of Exile, mas com ambientação no Brasil em uma versão de fantasia da Guerra de Canudos. Publicado pela Mad Mushroom, o jogo chegou esta semana, em 22 de julho, apresentando uma jogabilidade que combina RPG de ação e elementos Roguelike.

Hell Clock está disponível para PC, pelas lojas digitais Steam e Nuuvem, por R$ 59,99, com voz original e legendas em português.

História de Hell Clock

O jogo se passa no século 19, durante um capítulo da história do Brasil em 1896. O povoado de Canudos, no sertão da Bahia, liderado por Antônio Conselheiro, tinha se tornado um santuário para aproximadamente 25 mil pessoas. Infelizmente, essa aldeia foi dizimada pelo Exército Republicano, com força desproporcional matando homens, mulheres e até crianças. Jogadores controlam Pajéu, um guerreiro que decide adentrar as profundezas do inferno para resgatar a alma de Conselheiro, seu mentor.

Gameplay de Hell Clock

Em Hell Clock, o jogador realiza várias tentativas, ou “Runs“, com fatores aleatórios até obter progresso permanente. Pajéu poderá usar diversas armas como facas para ataques rápidos, o antigo sino de Canudos para esmagar inimigos ou um revólver encantado capaz de fazer chover projéteis sobre as forças opressoras. Ao subir de nível durante suas incursões, é possível escolher bênçãos de proficiência que melhoram suas habilidades e o jogador também pode obter relíquias utilizando a resistência do personagem, que muda o funcionamento das habilidades.

A intenção é criar combos inesperados e montar sua própria configuração, ou “Build“, poderosa. Está presente também um sistema de constelações envolvendo orixás de religiões afro-brasileiras, como Ogum, desbloqueadas com devoção e que garantem melhorias para seu personagem. A campanha se desenvolve em 3 atos durante os quais os jogadores irão explorar masmorras infestadas de mortos-vivos sob o limite do relógio infernal que garante 7 minutos a suas visitas ao inferno em cada tentativa.

Para usuários que não curtirem a limitação, é possível ligar o modo “Relaxado”, que a desabilita, ou jogar no modo “Hardcore“, da forma que os desenvolvedores pretendiam. Assim como em Diablo e Path of Exile, ao acabar a campanha há bastante conteúdo “Endgame” para continuar jogando e deixando seu personagem cada vez mais poderoso.

Impressões de Hell Clock

O TechTudo testou o jogo após o lançamento e traz algumas impressões de gameplay e narrativa. A análise é do jornalista Adriano Assumpção, que também compara o game com Hades, outro sucesso Indie do Steam:

“Hell Clock é um ótimo jogo por inúmeros fatores, mas, sem dúvida, a ambientação é o grande destaque. Por ser um jogo situado em Canudos, o usuário se vê em contato com um momento muito importante da história brasileira — tendo até Antônio Conselheiro como um personagem importante da trama. Além disso, a gameplay é divertida e frenética, com elementos que fazem cada rodada ser única e diferente da anterior.”

“É um game que dá orgulho para a indústria nacional, uma vez que consegue se colocar no patamar de bons títulos do gênero Roguelike. Para quem jogou Hades, Hell Clock é um jogo indispensável, até pelo seu preço que pode ser considerado bem acessível para os dias atuais.”

Requisitos mínimos de Hell Clock

Requisitos Configuração Mínima Configuração Recomendada Sistema operacional Windows 10 Windows 10 Processador Intel Core i5 2500 ou AMD FX-4350 Intel Core i5 6500 ou AMD Ryzen 3 1200 Memória RAM 8 GB 16 GB Placa de vídeo Geforce GTX 1060 ou AMD RX 580 6 GB Geforce RTX 3060 ou AMD RX 6600-XT 6 GB+ DirectX 11 11 Armazenamento 2 GB de espaço disponível 2 GB de espaço disponível

