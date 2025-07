Orlando Magic anuncia pivô brasileiro para a Summer League da NBA

Nesta quarta-feira (2 de julho), o Orlando Magic divulgou a lista de jogadores que integrarão sua equipe na Summer League, torneio de pré-temporada da NBA. Entre os nomes confirmados, está o pivô brasileiro Márcio Santos, que atualmente joga pelo Ratiopharm Ulm, da Alemanha.

Além de Márcio, o Magic também selecionou Tristan da Silva, jogador com dupla nacionalidade, brasileira e alemã. Tristan é filho de Valdemar da Silva, ex-atleta de boxe que se mudou para a Alemanha.

Trajetória de Márcio Santos

Márcio Santos, um pivô de 2,06 metros de altura e 22 anos, iniciou sua carreira profissional em 2018 com o time do Franca, onde conquistou três títulos do NBB (Novo Basquete Brasil). Após seis temporadas no clube paulista, o atleta se transferiu para o Ratiopharm Ulm, da Alemanha, em 2024.

Pelo time alemão, Santos disputou a final do campeonato local, mas a equipe foi derrotada pelo Bayern de Munique. Segundo o site oficial do Ratiopharm Ulm, o pivô teve médias de 8,36 pontos e 3,7 rebotes por jogo na liga alemã, e 7,6 pontos e 3,2 rebotes na Eurocopa.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.