Oruam diz em vídeo que vai se entregar à polícia após ter prisão decretada

O cantor Mauro Nepomuceno, conhecido como Oruam, anunciou em vídeo nas redes sociais, nesta terça-feira (22/7), que pretende se entregar à polícia após a Justiça do Rio de Janeiro expedir um mandado de prisão preventiva contra ele.

“Vou me entregar, tropa. Não sou bandido”, disse o cantor. Ele também pediu desculpas: “Desculpa aí todo mundo que eu errei, que vocês acham que eu errei.”

Oruam afirmou ainda que pretende provar sua inocência: “Vou dar a volta por cima e vou vencer através da minha música.”

O cantor foi indiciado por ameaça, tráfico de drogas, associação para o tráfico, lesão corporal, resistência qualificada, dano ao patrimônio público e desacato, após operação da Polícia Civil em sua casa, no bairro do Joá, Zona Oeste do Rio.