Oruam pede ajuda de MC Poze do Rodo para lançar música enquanto estiver preso

MC Poze do Rodo, cantor e melhor amigo de Oruam, a quem considera como um filho, teve uma conversa particular com o rapper, que vai passar a noite desta terça-feira (22/7) na Cidade da Polícia, no Rio de Janeiro. O filho de Marcinho VP, que responderá por sete crimes, sendo acusado de tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado e lesão corporal, pediu “socorro” ao parceiro de trabalho e de vida pessoal. De acordo com o intérprete, que permanece detido, enquanto estiver preso, quer que o aliado o ajude a lançar suas músicas. Vale frisar que aproximadamente 4 horas depois, a canção “Manifesto” foi lançada pela dupla.

Na captura de tela de uma conversa por WhatsApp, Oruam ligou por volta das 16h28 para Poze, que não atendeu. O contato foi feito por videochamada, incluindo dois convidados. Entretanto, o companheiro de Vivi Noronha acordou 21 minutos depois: “Oi, meu filho! Acordei agora. Queria te dar um abraço, filho”, escreveu. O famoso, que protagonizou um bate-boca fervoroso com um delegado no Rio e se envolveu em polêmica com policiais, suplicou pelo apoio do amigo: “Chefe, só me ajudar a lançar música preso. Eu te amo! Fica suave”, acompanhado de emojis de coração.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Oruam, Real Fubá e MC Poze do Rodo Foto: Reprodução/Youtube @mainstreetrecordsoficial

Oruam Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Oruam Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Oruam Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Voltar

Próximo

A resposta do músico, que é apenas dois anos mais velho e chamado de pai por Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, foi: “Filho, eu te amo pra caralh!”. Na sequência, depois que o print foi publicado, escreveu: “Seu pedido é uma ordem, filho. Vamos fazer bombar só essa, porque a outra você já vai estar aqui, com a gente. Para gente divulgar juntos”. Real Fubá se junta aos parceiros na composição e interpretação publicada pela Mainstreet Records. Usando bermuda jeans e meias do Clube de Regatas do Flamengo, o personagem aparece com um carro pegando fogo ao fundo, em forma de protesto.

A canção diz, em um dos trechos: “Ontem no morro, mais uma mãe de luto e esses filhos da puta estão rindo da nossa cara. Se botar na ponta do lápis, a caneta mata mais do que o fuzil. Por isso, eu carrego ódio nas minhas frases e uma hora eles vão ter que me escutar”. A faixa, na plataforma de vídeo, já ultrapassou 79 mil visualizações e vem dividindo opiniões pelo desabafo dos artistas. Com a conta oficial no Instagram derrubada, Oruam agora utiliza um perfil reserva.