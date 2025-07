Os 10 melhores jogos de junho de 2025: Zelda, Death Stranding e mais!

O mês de junho trouxe muitos lançamentos de peso, que prometem ser fortes concorrentes ao The Game Awards 2025. Além da DLC de Lies of P, o “soulslike do Pinóquio”, tivemos a chegada de Mario Kart World e Death Stranding 2: On The Beach, que já é considerado um dos melhores do ano. Existem ainda versões aprimoradas para o Nintendo Switch 2, como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Focando em junho de 2025, a lista tem games de PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X, Xbox Series S e PC.

Um destaque é Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition, que traz personagens clássicos da franquia de luta e mais de 20 fases. O TechTudo reuniu os 10 melhores títulos de junho, segundo o Metacritic, ranqueados com base no Metascore, uma média ponderada de resenhas da imprensa especializada. As notas e posições podem se alterar ao longo do ano.

Confira:

Os 10 melhores lançamentos de junho de 2025 (Metascore):

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition [96] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition [94] Death Stranding 2: On The Beach [90] Mario Kart World [86] Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition [86] Yakuza 0: Director’s Cut [85] The Alters [84] Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster [84] Popucom [84] Lies of P: Overture [84]

Detalhes dos principais títulos:

10. Lies of P: Overture [84] Um prólogo dramático do aclamado RPG de ação soulslike baseado na história de Pinóquio. A DLC se passa antes do jogo original e inclui arsenal expandido, novos inimigos e locais inéditos. Disponível para Xbox Series X/S e PC (via Steam ) por R$ 124,95, e PS5 por R$ 159,90.

9. Popucom [84] Novo jogo cooperativo de plataforma com suporte para multiplayer local ou online para até quatro jogadores. Os jogadores enfrentam inimigos e resolvem quebra-cabeças que envolvem combinar 3 e trocar cores. À venda para PC (via Steam e Epic Games Store ) por R$ 59,99.

8. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster [84] Remasterização em Full HD de um clássico RPG de batalhas em turnos da Square Enix . Lançado originalmente em 2012 para Nintendo 3DS , é exclusivo do Nintendo Switch 2 por R$ 199,50 na Nintendo eShop , com melhorias gráficas e interface renovada.

7. The Alters [84] Jogo de ficção científica em que o jogador cria clones com memórias artificiais e habilidades distintas para sobreviver em um planeta afetado por raios solares mortais. Disponível para PS5 , Xbox Series X/S e PC (via Steam ) a partir de R$ 101,99. Também integra os catálogos do Xbox Game Pass e PC Game Pass .

6. Yakuza 0: Director’s Cut [85] Edição definitiva da história de origem da franquia, com visão aprofundada e cenas inéditas de Kazuma Kiryu e Goro Majima em conflitos no Japão de 1998. Inclui modo multiplayer online Red Light Raid . Chega ao Nintendo Switch 2 em 5 de junho.

5. Street Fighter 6: Years 1-2 Fighters Edition [86] Nova edição do jogo de luta da Capcom com todo o conteúdo das temporadas um e dois, incluindo 26 personagens e 20 fases. Oferece modo online de alta qualidade e um modo de exploração em mundo aberto. Disponível para Nintendo Switch 2 , PS5 , PS4 e Xbox Series X/S por cerca de R$ 281, e PC (via Steam ) por R$ 259.

4. Mario Kart World [86] À venda por R$ 499,90 na Nintendo eShop , apresenta pistas situadas em um mundo aberto interconectado, com desafios e corridas para até 24 jogadores. Principal lançamento do Nintendo Switch 2 , disponível também em bundle com o console por R$ 4.799,90.

3. Death Stranding 2: On The Beach [90] O jogador assume o papel de Sam Porter Bridges em uma missão para reconectar a Austrália em um mundo pós-apocalíptico. Enfrentará perigos humanos e sobrenaturais com novos recursos. Disponível para PS5 por R$ 399,90 na PS Store .

2. The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition [94] Versão aprimorada do Jogo do Ano de 2017 para o Nintendo Switch 2 , com gráficos melhorados, carregamentos mais rápidos e resolução superior. À venda por R$ 439,90 (via Nintendo eShop e Amazon ). Quem já tem a versão original pode adquirir o Pacote de Melhoria por R$ 59,90.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition [96] O jogo mais bem avaliado de junho, exclusivo do Nintendo Switch 2 , com os mesmos recursos extras do antecessor. Expande o mundo aberto com novas áreas no céu e na superfície, onde Link deve restaurar a Master Sword e salvar Hyrule . Disponível por R$ 499,90. Usuários com a versão original podem pagar R$ 59,90 pelo Pacote de Melhoria.



Fonte: TechTudo, GameSpot, Metacritic, Nintendo e PlayStation Redigido por ContilNet.