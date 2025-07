Os 15 looks de Ozzy Osbourne que moldaram a estética do heavy metal

O estilo de Ozzy Osbourne, que morreu nesta terça-feira (22/7), transitou entre as diferentes fases da extensa carreira do britânico. Desde a criação do Black Sabbath, banda que revolucionou o rock n’ roll, passando pelas eras solo e na relação com Sharon Osbourne, a estética inconfundível do artista ditou o estilo de todo um gênero musical, com símbolos e peças que se tornaram icônicas no guarda-roupa de Ozzy.

No início da carreira, os visuais de Ozzy Osbourne eram um retrato da moda do fim dos anos 1960. Roupas floridas, calças boca de sino e jaquetas de camurça faziam parte do guarda-roupa do artista até a criação do Black Sabbath, em 1968.

E foi na virada da década que diferentes símbolos se tornaram a assinatura do estilo de Osbourne, como o crucifixo, capas, roupas escuras e referências ao ocultismo, sem perder inspirações como as clássicas roupas com franjas. A identidade visual da banda se tornou referência de estilo para todo o heavy metal, elevando o Black Sabbath a um ícone cultural para além da música.

Fase solo de Ozzy Osbourne

Mais tarde, já em carreira solo, Ozzy viveu momentos mais contidos, incluindo looks combinando com toda a família Osbourne. Na mesma fase, explorou visuais performáticos, com influências do glam rock, com brilho e cabelos volumosos típicos dos anos 1980. No fim da década, os óculos escuros redondos se tornaram, até o fim da vida, mais uma das assinaturas visuais do cantor.

Nas últimas décadas de Ozzy Osbourne, que incluem a reunião com o Black Sabbath, um reality show e uma turnê de despedida, seu estilo passou a refletir a soma de experiências e uma personalidade bem resolvida. Jaquetas longas, alfaiataria escura e os já tradicionais crucifixos pesados reforçaram a imagem de Ozzy como uma figura quase mítica, agora eternizada pelo grandioso impacto na música e na moda.

