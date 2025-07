Os 7 cães mais leais: conheça raças que nunca abandonam seus tutores

A fidelidade canina é um dos traços mais marcantes nos pets. O afeto dos cães é puro e traz leveza à vida familiar. Dentre as muitas raças, algumas delas se destacam e são famosas pela lealdade e dedicação ao relacionamento com os tutores.

Leia também

Resultado de uma coevolução entre humanos e cães, a fidelidade é mais do que um traço emocional. Segundo o veterinário Bruno Divino, ela reflete tanto predisposições genéticas quanto experiências concretas ao longo da vida. A habilidade de ser leal é um dos resultados da domesticação canina. “A domesticação criou uma espécie altamente adaptada à vida ao lado dos humanos”, afirma o profissional.

De acordo com Divino, estudos indicam que as interações afetivas, como o olho no olho e o carinho, podem promover a liberação de ocitocina não apenas nos tutores, mas também nos cães, fortalecendo o vínculo emocional existente entre eles.

A genética dos cachorros é um dos fatores que pode influenciar a socialização precoce tanto com seres humanos, quanto com outros animais. Mas apesar da genética interferir, o ambiente onde o animal de estimação é criado também irá moldar a forma como eles se relacionam com os tutores. “Viver em um ambiente estável e treinamento baseado em recompensas são determinantes para criar esse forte laço de lealdade entre as espécies construindo um vínculo duradouro e leal”, explica Divino.

Confira 7 raças de cães famosas pela lealdade:

Akita

De origem japonesa, os cães da raça Akita são hábeis em formar vínculos profundos com os tutores, além de serem seletivos na hora de se conectar com os seres humanos. A lealdade desses pets é silenciosa e inabalável. O veterinário explica que eles possuem instintos protetores e ancestrais, que vêm da predisposição genética.

Pastor alemão

Os cães desta raça são dotados de inteligência e sensibilidade, sendo capazes de regular a própria conduta de acordo com o estado emocional do tutor. Esses cachorros se posicionam como defensores ativos da família, um reflexo da capacidade deles de ler e reagir às emoções humanas.

Golden retriever

Conhecidos pelo espírito aventureiro e carinhoso, os golden retrievers são verdadeiros “reis” da empatia canina. Eles conseguem identificar tanto a alegria quanto a tristeza dos tutores, correspodendo com afeto espontâneo. “Essa sensibilidade emocional é fruto de sua predisposição genética e alto grau de sociabilidade”, detalha Divino, que é diretor do Hospital Veterinário do UniArnaldo Centro Universitário.

Border collie

Os cães da raça border collie criam vínculos profundos com os tutores, por meio da cooperação contínua com a família. Os cachorros desta raça não apenas entendem gestos, como também estão atentos à rotina e apreciam participar dela. “Praticamente lendo a mente do seu tutor”, descreve o veterinário.

Labrador retriever

Os labradores são hábeis em se adaptar com facilidade aos diversos contextos sociais. A lealdade desses pets surge de uma boa combinação entre sociabilidade natural e aprendizado por reforço positivo, conseguindo se ajustar pelo contato físico e convívio frequente.

Rottweiler

Divino descreve que o rottweiler, apesar do porte imponente, consegue formar uma conexão sutil e firme com os tutores. Isso porque a fidelidade desses cachorros se manifesta em uma postura vigilante e presença constante. “Especialmente em situações protetivas”, acrescenta o profissional.

Shih tzu

Os shih tzus até podem ser pequenos, mas conseguem expressar bastante apego. Esses cães preferem estar perto dos tutores e reagem de forma intensa às mudanças de humor da casa. O toque físico, o olhar e até mesmo a proximidade são modos naturais desses pets de demonstrar afeto e lealdade.