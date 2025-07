“Os Bucaneiros”: conheça a nova série de época viralizada nas redes sociais

A nova temporada da série mostra os protagonistas envolvidos em lutas que colocam à prova paixões, lealdade e suas próprias vidas

A série “Os Bucaneiros”, que estreou a segunda temporada na Apple TV+ no último mês, com os oito episódios sendo disponibilizados semanalmente até o dia 6 de agosto, é um acalento para os fãs de “Bridgerton” e “Downton Abbey”. O seriado, inspirado no último romance inacabado da autora Edith Wharton, vencedora do Prêmio Pulitzer, vem viralizando e ganhando cada vez mais notoriedade nas redes sociais como o TikTok.

A história se passa em 1870 e narra a vida de um grupo de amigas americanas, conhecidas como herdeiras dos “novos ricos”, famílias com dinheiro mas sem posição social, que viajam para a Inglaterra na clássica temporada de debutantes a fim de encontrarem bons partidos para se casarem, de preferência com maridos ricos e com títulos.

O enredo conta com dilemas maternos, triângulos amorosos, traições, além de abordar a liberdade feminina, autodescoberta e as diferenças culturais entre a América do século 19 e a aristocracia Londrina. Uma mistura de drama histórico com romance.

O segundo ano do seriado ganhou a participação de Leighton Meester, a Blair Waldorf, de “Gossip Girl”, com uma ligação misteriosa com a protagonista Nan, vivida por Kristine Frøseth (“Quem É Você, Alaska?”). O elenco ainda conta com Alisha Boe (“13 Reasons Why“), Josie Totah (“Galera do Barulho”), Aubri Ibrag (“Clube do Mergulho”), Imogen Waterhouse (“Animais Noturnos”) e Christina Hendricks (“Mad Men“).

A primeira temporada, lançada em 2023, conta com oito episódios, assim como a segunda, que está sendo disponibilizada com um episódio por semana, sempre às quartas-feiras, na Apple TV.