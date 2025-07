Os gigantes do PS4: confira os 10 melhores jogos da história, segundo o Metacritic

O PlayStation 4 (PS4) pode estar dando lugar ao PlayStation 5 (PS5) em termos de lançamentos exclusivos, mas seu catálogo de jogos continua recheado de obras-primas que garantem horas de diversão. O Metacritic, plataforma que compila notas de veículos especializados e do público, listou os 10 melhores jogos da história do PS4, com títulos que se destacam por suas campanhas incríveis, jogabilidade de alto nível e narrativas envolventes.

Jogos como GTA 5, que proporciona uma experiência imersiva em Los Santos com três personagens e missões perigosas, são exemplos da excelência presente na lista. Muitos desses games não só definiram a geração do PS4, mas também podem ser jogados em plataformas mais recentes como PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Os 10 melhores jogos de PS4 na história (segundo o Metacritic):

10. Journey [92] : Uma experiência contemplativa e emocionante em um deserto misterioso, focada na conexão silenciosa entre jogadores.

: Uma experiência contemplativa e emocionante em um deserto misterioso, focada na conexão silenciosa entre jogadores. 9. Uncharted 4: A Thief’s End [93] : A última aventura de Nathan Drake, misturando ação cinematográfica e drama pessoal em busca de um tesouro perdido.

: A última aventura de Nathan Drake, misturando ação cinematográfica e drama pessoal em busca de um tesouro perdido. 8. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [93] : Um jogo de espionagem tática em mundo aberto que explora temas de vingança, guerra e identidade.

: Um jogo de espionagem tática em mundo aberto que explora temas de vingança, guerra e identidade. 7. Persona 5 [93] : Um RPG estilizado onde estudantes vivem vidas duplas como ladrões de corações para mudar a mente de adultos corruptos.

: Um RPG estilizado onde estudantes vivem vidas duplas como ladrões de corações para mudar a mente de adultos corruptos. 6. The Last of Us 2 [93] : Uma jornada brutal e emocional de vingança e trauma, explorando as consequências da violência.

: Uma jornada brutal e emocional de vingança e trauma, explorando as consequências da violência. 5. God of War [94] : Kratos retorna em uma nova mitologia, equilibrando sua fúria com a paternidade em uma jornada épica e introspectiva.

: Kratos retorna em uma nova mitologia, equilibrando sua fúria com a paternidade em uma jornada épica e introspectiva. 4. The Last of Us Remastered [95] : Uma versão aprimorada do aclamado jogo pós-apocalíptico focado na ligação entre Joel e Ellie.

: Uma versão aprimorada do aclamado jogo pós-apocalíptico focado na ligação entre Joel e Ellie. 3. Persona 5 Royal [95] : A versão definitiva de Persona 5 , com novos personagens, histórias e melhorias de gameplay.

: A versão definitiva de , com novos personagens, histórias e melhorias de gameplay. 2. GTA 5 [97] : Um mundo aberto vasto onde três criminosos interligam suas histórias em assaltos grandiosos e caos urbano.

: Um mundo aberto vasto onde três criminosos interligam suas histórias em assaltos grandiosos e caos urbano. 1. Red Dead Redemption 2 [97]: Um retrato melancólico do fim do Velho Oeste através da história de redenção de Arthur Morgan.

Detalhes dos campeões do PS4

10. Journey [92]

Desenvolvido pela Thatgamecompany, Journey oferece uma experiência profunda e única sem uma única palavra. Jogando como um ser misterioso, você explora um deserto para encontrar uma montanha brilhante, enfrentando tempestades de areia e explorando cavernas. Com gráficos minimalistas e uma trilha sonora fundamental, o jogo permite até mesmo a conexão silenciosa com outros jogadores online.

Preço: R$ 30,99 no PS4 e R$ 43,99 no PC.

9. Uncharted 4: A Thief’s End [93]

Da Naughty Dog, este título encerra a saga de Nathan Drake, que sai da aposentadoria para ajudar seu irmão em uma missão repleta de ação e drama. Com gráficos impressionantes, paisagens variadas e uma jogabilidade fluida e dinâmica, o game garante momentos memoráveis e está disponível na assinatura do PS Plus Extra.

8. Metal Gear Solid V: The Phantom Pain [93]

A Konami entrega um mundo aberto ambientado em 1984, durante a Guerra Fria. Você controla Snake em sua busca por vingança, em uma narrativa profunda que aborda temas importantes. A jogabilidade permite abordagens furtivas ou diretas, e os gráficos de alta qualidade tornam a experiência inesquecível.

Preço: R$ 114,90 no PS4, R$ 99 no PC e R$ 149 nos consoles Microsoft.

7. Persona 5 [93]

Desenvolvido pela Atlus, Persona 5 coloca você na pele de um estudante que descobre um aplicativo que o leva a uma dimensão paralela. Lá, ele e seus amigos combatem os desejos corrompidos de adultos. Com visual em estilo anime, menus estilizados, ótima trilha sonora e combates por turnos, o game oferece uma experiência completa e única.

Preço: R$ 99,50 no PS4.

6. The Last of Us 2 [93]

A aclamada continuação da Naughty Dog segue Ellie e Joel em Jackson, até que um evento inesperado os leva a uma caçada por vingança. Com uma narrativa profunda e temas sensíveis, o jogo dividiu opiniões, mas marcou a todos. Os gráficos são de altíssimo nível, e a jogabilidade aprimorada segue a fórmula do primeiro título.

Preço: R$ 229,90 no PS4, R$ 284,90 no PS5 e R$ 199,90 no PC.

5. God of War [94]

Da Santa Monica Studios, God of War leva Kratos para as terras nórdicas em uma nova jornada como pai de Atreus. Enfrentando inimigos poderosos e lidando com o luto, o espartano precisa estreitar laços com seu filho. O game possui gráficos impressionantes, cenários de tirar o fôlego e combates intensos e brutais.

Preço: R$ 99,50 no PS4 (incluso no PS Plus Extra) e R$ 199,90 no PC.

4. The Last of Us Remastered [95]

Este remaster conta o início da história de Joel e Ellie, onde Joel tem a missão de levar a jovem imune a um hospital para criar uma cura. A relação fria inicial se transforma em algo profundo devido às dificuldades da jornada. Com melhorias gráficas em relação ao PS3, ambientação imersiva e jogabilidade diferenciada (furtividade, combate, gerenciamento de recursos), é um clássico.

Preço: R$ 99,50 no PS4 (incluso no PS Plus Extra).

3. Persona 5 Royal [95]

A versão definitiva de Persona 5, desenvolvida pela Atlus, expande a história original com novos personagens, locais, finais alternativos e muito conteúdo extra. O visual mantém o estilo anime estilizado e a jogabilidade alterna entre exploração e combates estratégicos por turnos, além de permitir o desenvolvimento de relacionamentos e hobbies.

Preço: R$ 299,90 no PS4 e PS5, R$ 295 no Xbox e R$ 249,90 no PC.

2. GTA 5 [97]

O jogo da Rockstar Games oferece horas de diversão em Los Santos. No modo história, você controla Michael, Franklin e Trevor em missões desafiadoras, secundárias e eventos aleatórios. O modo online permite realizar golpes, missões e corridas. Com um mundo gigantesco e detalhado, além de uma trilha sonora variada, GTA 5 é um marco.

Preço: R$ 149,90 no PS4, PC e consoles Microsoft; R$ 198,90 no PS5.

1. Red Dead Redemption 2 [97]

Outro sucesso da Rockstar Games, este título transporta os jogadores para o Velho Oeste. Controlando Arthur Morgan, você vive uma história profunda de redenção, lidando com a caça às gangues de foras da lei. Os gráficos são impressionantes, com ambientação realista e um mundo aberto vivo, onde é possível caçar, pescar, interagir com NPCs e ser um caçador de recompensas.

Preço: R$ 248,90 no PS4, R$ 299 na Epic Games Store, R$ 299,90 no Steam e consoles Microsoft.

Fonte: Tech Tudo

Redigido por ContilNet