Os Simpsons previu flagra de traição em show do Coldplay? Entenda

Os Simpsons voltaram a viralizar após várias postagens no X (antigo Twitter) mostrarem uma suposta cena da série similar ao caso de traição exposto em um show do Coldplay. A série é conhecida por fazer “previsões” de vários eventos do mundo e, segundo as postagens, teria previsto a situação envolvendo funcionários da empresa Astronomer.

Andy Byron, ex-CEO da empresa Astronomer, e Kristin Cabot, empregada da empresa, foram vistos em clima de intimidade em um vídeo que viralizou no show do Coldplay. A situação causou muita repercussão nas redes sociais, incluindo o afastamento do CEO da empresa.

Entretanto, apesar de circular na web, a imagem da previsão dos Simpsons é falsa. Alguns apontavam que a cena em questão ocorreria no 10º episódio da 26ª temporada, mas não há nenhuma cena que remeta à situação viral no episódio intitulado de Um Banquete Indigesto, no Brasil.

Outra citação indicava que a cena ocorreria no 22º episódio da 17ª temporada, intitulado Conselheiros Marge e Homer. Apesar da “câmera do beijo” aparecer no episódio, nenhuma cena similar ao visto no show do Coldplay ocorre.

Neste episódio, inclusive, Marge e Homer são flagrados pela “câmera do beijo” em um momento íntimo durante um jogo de beisebol.

Relembre o caso

Em junho, o CEO da Astronomer, Andy Byron, apareceu nas imagens de um telão durante show do Coldplay em Boston, nos Estados Unidos. Ele estava acompanhado de Kristin Cabot, funcionária da Astronomer, com quem mantinha um caso extraconjugal.

Os dois são casados com outras pessoas, mas foram capturados pela “câmera do beijo” do evento. Ao perceberem que apareciam em um telão, no momento em que estavam abraçados, Andy e Kristin tentaram esconder o rosto.

Contudo, o momento foi registrado por espectadores, que compartilharam as imagens nas mídias sociais.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.