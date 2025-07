Oscar tem fratura na região lombar e vira desfalque no São Paulo

O meia Oscar vai desfalcar o São Paulo por até dois meses. O meia fraturou a região lombar no clássico desse sábado (19/7) contra o Corinthians, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em nota publicada neste domingo (20/7), o São Paulo divulgou que após exames, foi constatado que Oscar teve uma “fratura nos processos transversos de três vértebras lombares (L1, L2 e L3)”. O prazo para recuperação é de quatro a oito semanas.

O atleta Oscar sofreu um trauma direto na região lombar após uma queda durante a partida deste sábado, ao ser atingido por um jogador adversário dentro da área. Após avaliação clínica e exames de imagem, foi diagnosticada fratura nos processos transversos de três vértebras… pic.twitter.com/q5QgAhSTpA — São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 20, 2025

Leia também

Oscar foi substituído no clássico aos 14 minutos do primeiro tempo. O camisa 8 tricolor disputou bola no alto com Martínez, do Corinthians, e levou a pior. Alisson entrou no lugar do jogador. O duelo terminou com vitória do São Paulo por 2 x 0.