Ozzy Osbourne largou o ácido após “conversa” com cavalo

Ozzy Osbourne, que morreu na última terça-feira (22/7) aos 76 anos, afirmou que parou de usar ácido — principal componente do LSD — após conversar por uma hora com um cavalo.

A história inusitada está descrita na biografia do Black Sabbath, banda que Ozzy ajudou a fundar e da qual foi vocalista por muitos anos.

“Eu costumava engolir punhados de comprimidos de cada vez. O fim veio quando voltamos para a Inglaterra. Tomei 10 comprimidos de ácido, depois fui passear em um campo. Acabei ficando lá conversando com esse cavalo por cerca de uma hora. No final, o cavalo se virou e disse para eu me foder. Para mim, chega”, diz o trecho.

No mesmo capítulo, Geezer Butler, baixista da banda, relembrou outra história engraçada de Ozzy envolvendo o uso de drogas.

“Chegamos à Califórnia e estávamos em uma enorme casa de praia de uma garota. E ela nos dá psilocibina”, lembrou ele, referindo-se à substância encontrada em certos tipos de cogumelos.

“Eu nunca tinha ouvido falar disso, não sabia que era outro nome para ácido, e simplesmente aceitamos. Ozzy então foi nadar no oceano — pelo menos foi o que ele pensou, porque ainda estava na praia, se debatendo na areia.”

Morte de Ozzy Osbourne

Ozzy Osbourne morreu nessa terça-feira (22/7), aos 76 anos. O cantor é conhecido por comandar o Black Sabbath, uma das bandas de rock mais conhecidas do mundo.

Segundo um comunicado da família, o músico morreu “cercado de amor”. A causa da morte não foi confirmada. No entanto, ele foi diagnosticado com Parkinson em 2020.

