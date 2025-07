Paciente nos EUA morre depois de contrair bactéria que causou Grande Peste da Idade Média

Uma pessoa no norte do Arizona, Estados Unidos, morreu após contrair peste pneumônica, uma das doenças causadas por contração da bactéria Yersinia pestis.

O paciente morreu menos de 24 horas depois de dar entrada no hospital Flagstaff Medical Center Emergency, situado no condado de Coconino. Esta foi a primeira morte causada pela doença no condado desde 2007.

As formas mais comuns da peste são a bubônica, a pneumônica e a septicêmica. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, a peste pneumônica surge quando as bactérias se espalham para os pulmões de um paciente que não recebeu tratamento para a peste bubônica ou septicêmica, ou quando uma pessoa inala gotículas infectadas expelidas pela tosse de outra pessoa ou animal com peste pneumônica.