Padrasto de jovem envenenado com bolinho de mandioca é preso em São Paulo

“Na verdade, um pastor evangélico, que era da igreja que o Lucas frequentava, ele veio até a delegacia com uma mensagem que o próprio Ademilson escreveu dizendo que não aguentava mais aquela conduta indisciplinada do Lucas, diga-se entre aspas, indisciplinada, porque ele não queria mais viver na casa. E na iminência que o Lucas já ia mudar, porque ele conseguiu um bom emprego para começar a trabalhar na segunda-feira, ele, então, atentou contra a vida do rapaz para que o impedisse de tomar um rumo que não fosse aquele que ele determinou.”