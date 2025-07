Padrasto é preso por estuprar enteada de oito anos em Boca do Acre

Um homem, de 46 anos, foi preso preventivamente em Boca do Acre, suspeito de estuprar sua enteada de 8 anos. A prisão aconteceu durante operação que também mirou outros dois suspeitos de crimes sexuais contra menores no município.

Além da prisão desse suspeito, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão contra o homem que mantinha conversas sexuais com a adolescente de 12 anos, e outro contra um suspeito de armazenar material pornográfico infantil de outras vítimas.

De acordo com o delegado Paulo Mavignier, diretor do Departamento de Polícia do Interior (DPI), o primeiro caso veio à tona após a mãe da vítima descobrir as conversas no celular da filha e denunciar à polícia.

“Depois da prisão do primeiro suspeito, nós conseguimos cumprir busca e apreensão na residência de um outro indivíduo que mantinha conversas de cunho sexual com essa adolescente de 12 anos de idade. Já na terceira ação, nós cumprimos o mandado de busca apreensão no bairro da Praia do Gado, onde um outro indivíduo mantinha armazenada em seu telefone conteúdos pornográficos infantis além de várias conversas com crianças para obter favores sexuais”. Paulo Mavignier, diretor do DPI

Histórico de violência

Ainda de acordo com o delegado responsável, o padrasto envolvido no primeiro caso, já tinha antecedentes criminais.

“Ele já foi preso por descumprimento de medida protetiva, já respondia pelo crime de abuso sexual e por violência doméstica contra a esposa. Era um homem que tinha comportamento extremamente agressivo, e era alguém temido na cidade”, revelou.

O delegado também explicou que a população já havia feito várias denúncias contra o homem. “É uma pessoa que pode ter outras denúncias de abuso sexual além de questão de violência doméstica”, disse.