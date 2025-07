Padrasto é preso suspeito de envenenar enteado com bolinho de mandioca

Lucas da Silva, de 19 anos, permanece internado após ter passado mal ao comer um bolinho de mandioca. O principal suspeito do envenenamento é Ademilson Ferreira dos Santos, padrasto do jovem, que foi preso na tarde de quarta-feira (16/7). O caso ocorreu em 11 de junho, no bairro Alvarenga, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Inicialmente, a polícia investigava a tia da vítima, mas as apurações tomaram um novo rumo. De acordo com a delegada Liliane Lopes Doretto, responsável pelo caso, ficou evidente que o envenenamento tinha Lucas como alvo, e Ademilson passou a ser o principal suspeito, embora a mulher continue sendo investigada, segundo informações do G1.

De acordo com a delegada, que comanda o 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo, foi o próprio padrasto quem preparou e serviu os alimentos no dia em que Lucas passou mal. No segundo depoimento prestado à Polícia Civil, Ademilson apresentou contradições e informações desencontradas, o que reforçou a suspeita de que teria agido de forma premeditada.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que o suspeito está preso temporariamente e que as investigações seguem em andamento para o total esclarecimento dos fatos. A mãe de Lucas contou que os bolinhos chegaram à residência da família na sexta-feira (12/7), e que foi o próprio Ademilson quem os distribuiu entre os presentes.

“Ele abriu e tirou um pedaço, comeu. Depois deu para mim. Entregou o do Tiago no banco, que estava no banho, e levou o do Lucas até o quarto. Foi ele quem entregou tudo”, relatou ao G1. Pouco tempo após o jantar, Lucas passou mal e desmaiou.