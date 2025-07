Padrasto preso por stalking tirava fotos íntimas da enteada em Alagoas

Uma jovem encontrou uma foto íntima sua no celular de seu padrasto, o que resultou na prisão do homem por stalking (perseguição) em Girau do Ponciano, no Agreste de Alagoas. O caso ocorreu nessa terça-feira (22/7) e foi registrado pela Polícia Civil após a vítima relatar a situação às autoridades.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da jovem acionou a guarnição do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) Girau do Ponciano, informando que seu companheiro teria supostamente agredido sua filha e tirado uma foto dela usando apenas uma toalha. A guarnição se deslocou até o local, onde localizou o suspeito e, em seguida, a vítima se apresentou à polícia.

