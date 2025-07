Padre Omar apresenta melhora clínica após acidente na Venezuela e pode retornar ao Brasil em breve

O reitor do Santuário do Cristo Redentor, Padre Omar, segue em recuperação na Venezuela após sofrer um grave acidente que resultou na fratura de oito costelas. De acordo com boletim médico divulgado nesta quinta-feira (10/7), o religioso apresenta melhora significativa em seu quadro clínico e permanece estável, sob cuidados intensivos de uma equipe multidisciplinar.

Nas últimas 24 horas, Padre Omar demonstrou evolução positiva no tratamento, o que abriu a possibilidade de um possível retorno ao Brasil nos próximos dias. Um novo exame de tomografia será realizado para avaliar se já é seguro realizar o traslado em uma aeroambulância, uma aeronave equipada como unidade de terapia intensiva (UTI) aérea.

O acidente aconteceu enquanto o padre e sua equipe voltavam de uma gravação na Venezuela. Ele participava da produção de um documentário sobre a primeira missa da América Latina e havia visitado a histórica Igreja de El Coro, no estado de Falcón. No retorno, a van que os transportava capotou, mas não houve vítimas fatais.

Apesar da gravidade do impacto, Padre Omar está respondendo bem ao tratamento e continua sendo acompanhado de perto. A equipe reforçou que segue em oração por sua recuperação completa. Por:PortalLeoDias