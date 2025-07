Página de finanças destaca a Miragina como referência do Acre no setor de biscoitos/bolachas

Uma publicação recente na página “Hoje Na Bolsa”, voltada para educação financeira e investimentos, trouxe à tona uma curiosidade que vai além das ações: qual a melhor marca de biscoito e bolacha do mercado? E, mais do que isso, quais marcas nasceram em cada estado do Brasil?

O post, que conecta o cotidiano dos brasileiros com o mercado financeiro, cita grandes nomes da indústria nacional, como a M. Dias Branco (MDIA3), dona de marcas conhecidas como Piraquê, Vitarella e Fortaleza. A companhia, com forte atuação no Nordeste, vai além dos biscoitos e também investe em massas, bolos e snacks. Outra gigante mencionada foi a Camil (CAML3), que recentemente entrou no segmento com marcas conhecidas como Toddy e Mabel, além de atuar nos setores de açúcar, pescados e grãos.

Apesar de o foco da publicação ser uma provocação sobre marcas regionais e preferências do consumidor, a página lembrou que, para quem deseja investir no setor, ações como MDIA3 e CAML3 são alternativas para compor uma carteira de investimentos exposta ao mercado de alimentos, um dos mais sólidos e resilientes da bolsa brasileira.

No entanto, para o Acre, a referência é outra e tem nome próprio: Miragina. A tradicional empresa acreana foi lembrada como a única indústria de bolachas e biscoitos do estado, um símbolo da resistência e da produção local. Fundada em 1967, em Rio Branco, pelos empresários Abrahão Felício e Miriam Assis Felício, a Miragina segue sendo um orgulho acreano no setor alimentício, mesmo em um mercado cada vez mais dominado por grandes grupos.