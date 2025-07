Pai de cantor famoso é visto vendendo castanhas: “Me dá energia para viver”

Um vídeo que circula nas redes sociais nos últimos dias mostra o pai do cantor Nattanzinho Lima trabalhando como vendedor de castanhas mesmo com o sucesso nacional do filho, um cantor de forró e piseiro que vem se destacando no cenário musical.

A cena gerou curiosidade entre internautas: por que ele ainda trabalha, mesmo com a estabilidade financeira garantida pelo filho? A resposta veio do próprio pai, Éverton Lima, também conhecido como Éverton Fiote, que explicou que a atividade lhe faz bem e é uma fonte de energia para a vida. “Eu amo o que faço. Vender virou mais que trabalho, é um hobbie”, afirmou.

Apesar do conforto proporcionado pelo filho, que faz questão de cuidar dos pais, Fiote preferiu seguir com a rotina de vendas — agora com uma carga horária reduzida, por escolha. A atitude tem sido vista como um exemplo de humildade e compromisso, emocionando os fãs do artista.

O filho de Éverton é conhecido nos palcos por um bordão que agora ganha ainda mais sentido para o público: “Eu sou fi de Fiote.”