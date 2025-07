Pai e filha ficam gravemente feridos em colisão entre carro e moto em Rio Branco

Um grave acidente de trânsito deixou feridos Giliard da Silva Martins, de 43 anos, e sua filha, de 9 anos, no início da noite desta sexta-feira (18), no Ramal da Judia, em frente à Mercearia e Distribuidora Magnata, no bairro Belo Jardim I, Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo relatos de testemunhas, pai e filha seguiam em uma motocicleta Honda CB 300 Twister, de cor vermelha e placa QZZ-9H29, no sentido centro–bairro, quando foram surpreendidos por um carro modelo Corsa Classic, branco, que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a moto. O motorista do veículo, que trafegava no sentido contrário, fugiu do local sem prestar socorro às vítimas.

Com o impacto da batida, os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados e caíram em frente ao comércio. Giliard sofreu fraturas na perna e no braço esquerdos, enquanto a filha também teve lesões graves nas mesmas regiões do corpo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e enviaram ao local duas ambulâncias — uma de suporte básico e outra de suporte avançado. Após os primeiros atendimentos, as vítimas foram levadas ao pronto-socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade dos ferimentos, ambos estavam conscientes e em estado de saúde considerado estável.

Policiais militares do Batalhão de Trânsito (BPTran) isolaram a área para o trabalho da perícia técnica. Após a remoção da motocicleta, o fluxo de veículos foi restabelecido no ramal.