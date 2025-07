Pai e filho são condenados por homicídio após briga por galo

O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Governador Valadares (MG) condenou Hildefonso Pereira dos Santos e seu filho, Igor Henrique Pereira de Souza, pelo homicídio de Jackson Fernando dos Santos Alves e pela tentativa de homicídio do pai da vítima, José Carlos Alves de Oliveira. A briga, segundo a denúncia, teve início por causa de desentendimentos relacionados à venda de um galo.

O juiz Éverton Villaron de Souza sentenciou Hildefonso a 35 anos de reclusão e Igor a 30 anos, sem direito a substituição da pena.

Detalhes do crime e a condenação

A denúncia do Ministério Público narra que, em 15 de maio de 2023, Hildefonso e Igor entraram em um bar onde as vítimas estavam. Ao avistar José Carlos, Hildefonso iniciou uma discussão, sacou uma arma e atirou. O disparo atingiu a mandíbula de José Carlos, que sobreviveu após ser rapidamente socorrido. Infelizmente, o filho da vítima, Jackson, foi atingido no abdômen e não resistiu aos ferimentos. A motivação do crime foi uma discussão entre José Carlos e Igor sobre a venda de um galo.

A defesa de Hildefonso alegou legítima defesa, afirmando que ele avistou uma faca com José Carlos. A defesa de Igor, por sua vez, argumentou que ele não teve participação ativa na ação. No entanto, esses argumentos não convenceram o Tribunal do Júri.

Na decisão, o Conselho de Sentença considerou o motivo fútil e o fato de os réus terem agido de forma a dificultar a defesa da vítima como circunstâncias que aumentaram as penas. Além disso, o magistrado ponderou que o crime ter ocorrido em um bar com a presença de outros clientes agravou ainda mais a situação, gerando pânico na sociedade.

Fonte: Metrópoles

Redigido por ContilNet.