Pai é preso acusado de estuprar filhas e manter família em cárcere em Feijó

Um homem foi preso neste sábado (5) no Seringal Paraná do Ouro, em Feijó, acusado de estuprar de forma reiterada suas duas filhas adolescentes. Segundo a investigação da Polícia Civil, além dos abusos sexuais, as vítimas também eram submetidas a violência psicológica. Uma delas chegou a engravidar.

A mãe das meninas era mantida em cárcere privado e obrigada a presenciar os crimes cometidos contra as filhas. Diante da gravidade da situação, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) atuou junto à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para viabilizar apoio logístico à operação.

A ação foi realizada pelo Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), com participação da Polícia Civil e acompanhamento do MPAC. O homem foi preso em flagrante e as vítimas, junto com outros membros da família, incluindo crianças, foram resgatadas do local.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Feijó. O caso segue sendo acompanhado pelas autoridades.