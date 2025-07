Palmeiras tenta retomar força no Allianz diante do Grêmio; veja e aposte

O Palmeiras volta ao Allianz Parque neste sábado (26/7), às 21h (horário de Brasília), para encarar um Grêmio pressionado e tentando se reerguer. O duelo, válido pela 17ª rodada do Brasileirão, põe frente a frente dois gigantes em situações bem distintas: o Verdão é o 3º colocado, com 29 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 13ª posição, com apenas 17 pontos.

O time de Abel Ferreira amarga a quarta pior campanha como mandante do campeonato. A pergunta que fica para o torcedor (e o apostador) é: o Allianz vai voltar a ser um trunfo?

Odds* da partida – Sportingbet

Palmeiras vence : 1.36

: 1.36 Empate : 4.80

: 4.80 Grêmio vence: 9.50

Ir para a Sportingbet

Curte fazer suas bets pelo celular? Então descubra quais são os melhores apps de apostas do momento para baixar.

Mandante, mas sem mando?

Nos Brasileirões de 2023 e 2024, o Palmeiras foi dono de campanhas caseiras quase perfeitas, fundamentais para as conquistas de título e vice, respectivamente.

Em 2025, porém, o desempenho dentro de casa preocupa: foram apenas 11 pontos em 7 jogos, com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas.

Jogos do Palmeiras como mandante no Brasileirão 2025:

Palmeiras 3×2 Atlético-MG

Palmeiras 1×1 Mirassol

Palmeiras 0x2 Flamengo

Palmeiras 1×0 São Paulo (jogo na Arena Barueri)

Palmeiras 0x1 Bahia

Palmeiras 2×0 Corinthians

Palmeiras 0x0 Botafogo

Mesmo assim, a Sportingbet — patrocinadora máster do clube — vê amplo favoritismo alviverde diante do Grêmio.

Quem apostar R$10 na vitória do Palmeiras e acertar, leva R$13,60 de volta. Mas se o Grêmio surpreender, a aposta de R$10 vira R$95.

Ir para a Sportingbet

Briga pelo título: dá para confiar?

Com 12 títulos do Brasileirão no currículo, o Palmeiras quer ampliar a liderança no ranking de campeões nacionais.

E levantar a taça pela quinta vez em uma década — depois das conquistas em 2016, 2018, 2022 e 2023 — é uma meta que ainda está no radar.

Na visão da Sportingbet, o Verdão é o segundo maior favorito ao título, atrás apenas do Flamengo:

Odds para campeão – Sportingbet*

Flamengo : 1.80

: 1.80 Palmeiras : 3.50

: 3.50 Cruzeiro: 5.50

Ir para a Sportingbet

Como chegam os times

O Palmeiras vem de vitória importante: virou sobre o Fluminense no Maracanã por 2 a 1, com gols de Maurício e Vitor Roque.

O resultado deu moral para a equipe de Abel Ferreira, que busca embalar para entrar de vez na briga pela liderança.

Já o Grêmio atravessa momento delicado. Não vence há quatro partidas e foi eliminado da Copa Sul-Americana na quarta-feira (1 a 1 contra o Alianza Lima, após perder o jogo de ida por 2 a 0).

O time de Mano Menezes tenta reagir, mas enfrenta fora de casa uma das camisas mais pesadas do Brasil.

Onde assistir Palmeiras x Grêmio

O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV fechada) e pelo Premiere (pay-per-view).