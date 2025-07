Palmeiras volta ao Brasileirão após o Mundial; veja lista de jogos

O Palmeiras faz a reestreia no Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (16/7), após passar quase um mês nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. O Verdão enfrenta o Mirassol, no Allianz Parque, pela 14ª rodada, às 19h.

O momento do Palmeiras no campeonato é de uma queda sequencial, após o clube sair da liderança para a quinta colocação. O time deve aproveitar o gás que o levou até as quartas de final do Mundial para tentar recuperar as posições perdidas.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

O Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea no Mundial

Luke Hales/Getty Images 2 de 3

O Palmeiras também segue na disputa pela Libertadores e Copa do Brasil

Emilee Chinn – FIFA/FIFA via Getty Images 3 de 3

O Verdão está em quinto lugar na tabela do Brasileirão

Marco Galvão/Sports Press Photo/Getty Images

O Brasileirão retornou da paralisação no último sábado (12/7), contudo Palmeiras e Fluminense, que chegaram até as quartas e semifinal, respectivamente, não retornaram junto aos demais. As partidas dos dois times, válidas pela 13ª rodada do campeonato, foram adiadas para evitar desgaste dos jogadores.

Leia também

Além do duelo entre o Verdão e o Leão Caipira, outros cinco jogos acontecem nesta quarta-feira (16/7). Às 19h30, o Ceará recebe o Corinthians, na Arena Castelão, em briga de meio de tabela.

Santos e Flamengo se enfrentam na Vila Belmiro, com o Rubro-Negro buscando defender a liderança.

A noite de Brasileirão se encerra às 21h30, com dois embates. O Botafogo recebe o Vitória, no Nilton Santos. Enquanto o Glorioso tenta subir ainda mais no G-6, a briga do Leão é para sair da zona de rebaixamento.

RB Bragantino e São Paulo entram em campo com objetivos opostos. Em terceiro lugar, o time do interior segue na tentativa de superar Flamengo e Cruzeiro. Por outro lado, o Tricolor Paulista quer os três pontos para se afastar do perigo de entrar no Z-4.