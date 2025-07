Pânico e correria: veja carro invadindo shopping em Goiânia. Vídeo

Goiânia – Uma cena inusitada e assustadora causou pânico em quem estava no shopping Flamboyant, na capital goiana, na noite dessa segunda-feira (21/7). Um homem invadiu o local com um carro causando estragos e chegou a circular pelos corredores do centro de compras, até ser imobilizado pela segurança.

O suspeito foi identificado como Gilberto Ribeiro Gonçalves, de 51 anos, e foi preso em flagrante. Veja os vídeos do momento exato que o motorista invade o shopping e quebra uma porta de vidro:

Instabilidade mental

O caso é investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) e, segundo a corporação, o homem pode ter agido durante um quadro de instabilidade mental ou surto psicótico. Ele segue preso e deve passar por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (22/7).

De acordo com a apuração, o homem invadiu o shopping com o veículo pela entrada de um restaurante na parte externa, acessando o segundo andar do centro comercial. Ele atropelou um quiosque, colidiu com outros dois e só parou ao se chocar contra uma pilastra de sustentação.

A ação do motorista mobilizou a equipe de segurança e um policial militar que estava de folga no local. Ainda segundo a PCGO, apesar de estar visivelmente transtornado, o homem não resistiu à prisão de forma agressiva e, segundo a autoridade policial, não foi autuado por resistência.

Crimes e apuração

Inicialmente, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de dano qualificado, direção perigosa e exposição de perigo em ambiente de uso comum, que somam penas de até cinco anos de prisão. Por isso, não houve possibilidade de fiança.

Entretanto, a Polícia Civil agora avalia a possibilidade de tentativa de homicídio, já que duas pessoas que estavam em um dos quiosques atingidos precisaram saltar para evitar serem atropeladas. Elas sofreram apenas escoriações leves.

Quadro psiquiátrico

Em nota, a família de Gilberto Gonçalves lamentou o episódio e informou que tudo indica tratar-se de um episódio decorrente de um surto psicótico.

“Gilberto enfrenta, desde os 17 anos, um quadro psiquiátrico diagnosticado, com histórico de crises que exigem acompanhamento médico e uso contínuo de medicação. Apesar da condição, sempre foi uma pessoa pacífica, sem qualquer antecedente criminal ou comportamento agressivo. Na ocasião, ele estava sem a medicação prescrita, o que pode ter contribuído para a perda de noção de realidade. Exames toxicológicos realizados não identificaram a presença de álcool ou substâncias ilícitas em seu organismo”, afirmou a família.

Ainda de acordo com os familiares, “Gilberto é pai, avô, filho, possui residência fixa e mantém vínculos familiares estáveis. A família reitera que ele é uma pessoa doente, que precisa de cuidados e acompanhamento, e não representa risco deliberado à sociedade. Neste momento, os familiares estão abalados emocionalmente e pedem respeito à sua privacidade”, conclui a nota.