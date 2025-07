Paolla Oliveira é injustamente detonada pela sua Heleninha

Desde antes de “Vale Tudo” entrar no ar, de cor e salteado, se sabia que as comparações desagradáveis a qualquer remake seriam naturais e inevitáveis.

E não só quanto ao texto da Manuela Dias, diante do dever da atualização em relação ao que Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Basséres escreveram lá atrás, mas também quanto à interpretação do seu elenco.

Fazia-se uma ideia do que seria, mas não ao tamanho absurdo que se constata. Há, como caso de melhores estudos, quem se dê ao trabalho de assistir, agora, às duas novelas ao mesmo tempo, para melhor sustentar seus “pontos de vista”.

Evidente que um transtorno, com suas respectivas causas e efeitos. Alguns, como Alexandre Nero, Carolina Dieckmmann e Taís Araújo têm conseguido passar ilesos. Mas, em se tratando da maioria, a marcação é brava e doentia.

Paolla Oliveira, na web, por exemplo, aparece como uma das principais vítimas dessas confrontações e análises nada a ver.

Ela, com uma personagem complexa e cheia de altos e baixos, segue fazendo o seu dever de casa.

Só que, desde as primeiras cenas, é alvo de críticas e comentários os mais desbaratados, de gente que ou não tem conhecimento suficiente ou apenas encontra prazer em fazer ou falar mal.

Pior, percebe-se, até mais doentes ou problemáticos que a sua Heleninha. Uma chance que, lamenta-se, os remakes naturalmente oferecem.

Vale esclarecer – 1

Diante de uma certa confusão e falta de entendimento de algumas pessoas, cabe deixar claro o recente posicionamento de Amauri Soares à frente da Globo.

Na casa há 38 anos, há dois ele acumula duas diretorias: a diretoria executiva da TV Globo e a diretoria executiva dos Estúdios Globo.

Vale esclarecer – 2

Estar à frente dessas duas diretorias, com todas as exigências naturais de cada uma, foi algo combinado na Globo para um determinado período.

Valendo-se de uma equipe consistente, Amauri teve o cuidado de preparar, ao longo dos últimos anos, a sua sucessora, Leonora Bardini, para uma dessas posições.

Vale esclarecer – 3

Na Globo, como em outras empresas também, existe este processo de sucessão.

Diante disso, no ano que vem, em algum momento que ainda não foi definido, Amauri Soares passará para a Leonora a direção da TV Globo. E ele continuará à frente dos Estúdios Globo.

Muito depressa

Velocidade de trocas na grade do SBT podem decepcionar ao invés de ajudar

Daniela Beyruti, inclusive no nosso programa, sempre deixou claro que as mudanças na programação do SBT irão acontecer na quantidade que forem necessárias.

Isso, de fato, vem acontecendo, mas em uma velocidade muito alta. Tantas alterações na grade, de forma tão intensa, também podem não funcionar.

Um detalhe

Os episódios da série “Quem Vai Ficar com Mamãe?”, em gravação para o SBT, são escritos por Alexandre Teixeira, um roteirista muito elogiado e com a Record no currículo.

Mas, detalhe: o argumento de “Quem Vai Ficar com Mamãe?” é de Cristianne Fridman. Projeto pensado e autorizado antes do acerto dela com a Globo.

Corredor – 1

Com a saída de Rodrigo Alvarez do “Bora Brasil”, para se dedicar a novos projetos da Band, um novo nome poderá integrar o quadro do informativo.

Segundo se comenta, a ideia é continuar apostando num trio. Cynthia Martins e Patrícia Rocha seguem normalmente.

Corredor – 2

Na Band, fala-se em troca de diretores do “Melhor da Tarde” e o “Melhor da Noite”

Fala-se, ainda, nos seus bastidores, em um troca-troca envolvendo os programas de entretenimento.

Chegaria um novo diretor para o “Melhor da Tarde”, e o Mario Meirelles passaria para o “Melhor da Noite”. Até porque, em algum momento, Maxi García Solla irá deixar o programa de Otaviano Costa para cuidar da próxima temporada de Pesadelo na Cozinha”. A ver…

Especial

Série “São Julhão – O Nordeste em Festa” terá 7 episódios e grandes cantores

Idealizada pelo empresário Netinho Lins, Ceo do Grupo Dubem, a série “São Julhão – O Nordeste em festa” chegará ao Globoplay no dia 10 de agosto, com sete episódios.

Participações de Luan Santana, Xand avião, Elba Ramalho, Wesley Safadão, João Gomes, Henry Freitas, Dorgival Dantas, Luan estilizado, Simone Mendes, entre outros.

Briga no YouTube

GloboNews fora, mas todas as TVs de jornalismo, além da audiência normal, passaram a acompanhar com atenção seus desempenhos no YouTube.

Há sempre uma concorrência forte, em se tratando dos seus resultados.

Exemplo

Na sexta-feira, 11h53, na ação da PF com Jair Bolsonaro, foi possível estabelecer comparações e conexões simultâneas das mais interessantes.

A CNN Brasil liderou com 51.161, seguida pelo UOL – 21.389, Record – 9.012, Jovem Pan – 7.053, Band – 4.499, BandNews – 2.476 e Times CNBC – 328.

Quase lá

Nesta terça-feira, o diretor Edgard Miranda coloca ponto final nas gravações da novela “Terra Forte” nas locações de Santa Catarina. Sábado, viaja novamente para Portugal e retoma os trabalhos em Açores.

“Terra Forte” tem produção da Plural Entertainment, sob encomenda da TVI. As gravações no Brasil contaram com o apoio da Casablanca.

Série top

A série “Raul Seixas: Eu Sou” se mantém entre os conteúdos mais consumidos do Globoplay.

No destaque, Amanda Grimaldi, intérprete de Edith, uma americana que larga tudo para se tornar o primeiro amor do protagonista vivido por Ravel Andrade.

Bate – Rebate