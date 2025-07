paolla-oliveira-nega-desfile-pela-grande-rio-e-cita-virginia:-“deixa-a-menina-brilhar”

Atriz da Globo, atualmente no ar em “Vale Tudo”, se posicionou sobre um possível retorno à escola de samba e ainda mencionou a passagem do título para a apresentadora

Na noite desta quarta-feira (16/7), Paolla Oliveira, por meio de vídeo, assim como sua assessoria em texto, se pronunciaram a respeito de uma possível volta para a escola Acadêmicos do Grande Rio. Segundo a atriz, que está no ar com o remake de “Vale Tudo” (Globo), ela foi pega de surpresa com as últimas notícias e deixou claro que nutre um carinho especial pela agremiação. Além disso, Virginia Fonseca, atual rainha de bateria e substituta da loira, recebeu apoio. A Heleninha Roitman da ficção pediu que deixem a contratada do SBT brilhar no Sambódromo Marquês de Sapucaí.

Sua equipe negou veementemente que ela vá desfilar na avenida e confirmou que a mesma irá passar a faixa para a comunicadora: “Reiteramos que Paolla Oliveira, como já anunciado anteriormente, não voltará a desfilar no próximo ano à frente da bateria da Grande Rio, ao contrário do que está sendo divulgado por alguns meios de comunicação. Esclarecemos ainda que a atriz foi pega de surpresa pelo anúncio nas redes sociais da Grande Rio de que foi agraciada com o título de rainha de honra , menção inédita, que ela agradece com carinho, pois, como sempre disse, saiu do posto, mas jamais deixará o Carnaval”.

“Para encerrar qualquer mal-entendido, e como já é sabido, Paolla passará a faixa à nova rainha, Virgínia Fonseca, a quem deseja sucesso à frente da bateria da escola de seu coração”, finalizou o comunicado emitido por seus representantes. Já a filha de Odete Roitman (Débora Bloch) no horário nobre, fez questão de aparecer em seu perfil oficial do Instagram e esclarecer: “Olá, pessoas! Gente, eu estava aqui tranquilamente trabalhando, quando fui pega totalmente de surpresa com as últimas notícias carnavalescas do meu dia”.

Em um relacionamento sério com Diogo Nogueira e com papel de destaque da novela das 9, continuou seu desabafo: “O Carnaval sempre trazendo uma novidade, não é? O meu telefone bombando, com as pessoas me parabenizando por eu ter voltado a ser rainha da Grande Rio, e eu não estava entendendo nada. Vamos organizar isso aqui? Pelo amor de Deus! Primeiro, eu queria agradecer demais à Grande Rio, agradecer por esse espaço e esse lugar tão carinhoso. Sempre tive e continuo tendo esse carinho de vocês. Eu já tinha falado que não sairia do Carnaval, e isso é uma verdade”.

“Eu sairia só do posto. Vocês vão ser sempre a minha escola querida do coração! Agora, vamos esclarecer uma coisa? Já que a gente está falando em posto… A rainha da Grande Rio é a Virgínia! Vamos deixar a menina brilhar, minha gente, eu hein. Olha, em breve vou estar lá, vou passar a faixa e matar as saudades de Caxias, e é isso. Agora, quanto ao desfile, vamos viver, minha gente, até o Carnaval. Ainda tem muito tempo até lá, e aí a gente vê o que faz”, finalizou Paolla Oliveira.